Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 6 мая не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

«Ответственное отношение к здоровью — наш главный союзник в борьбе с инфекцией», — уверен Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике с момента начала наблюдений подтвердили 344 случая заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели и выписаны 69 граждан. Десять человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.