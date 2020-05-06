Новосибирск, , 10:26 — REGNUM Самоизоляция на рабочем месте, как вариант организации рабочего процесса в условиях пандемии, на первый взгляд, имеет для работодателя неоспоримые достоинства по сравнению с удалённым режимом работы, отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Дина Константинова.

Постоянное нахождение сотрудников на рабочем месте и возможность полного контроля за выполнением ими трудовых функций, а также предполагаемое снижение риска их заражения COVID-19 вроде бы свидетельствует об эффективности такой меры. Но, подчёркивает эксперт, не стоит забывать, что продолжительность рабочего времени определяется трудовым договором и, соответственно, остаётся неизменной вне зависимости от того, самоизолирован сотрудник на рабочем месте или нет.

«Работодатель не имеет права требовать от работников выполнения ими трудовых функций во время, которое выходит за пределы установленной по соглашению сторон продолжительности рабочего дня или недели. Следовательно, едва ли произойдёт резкий рост эффективности труда за счёт того, что работник постоянно будет находиться на работе. Скорее следует ожидать противоположной тенденции вследствие ухудшения психологического состояния работников из-за постоянного нахождения в закрытом пространстве, «оторванности» от близких, невозможности нахождения в домашней обстановке.

При этом резко вырастут затраты работодателя на содержание работников: организации мест проживания, обеспечения их продуктами питания, а возможно и медицинского сопровождения. Скорее всего понадобится и перепланировка рабочих мест для обеспечения социальной дистанции, во избежании возможного распространения инфекции в первые недели после начала самоизоляции.

Дина Константинова В этой связи, самоизоляция на рабочем месте целесообразна только на тех работах, где-либо высок риск заражения и необходимо избежать возможного распространения заболевания, поэтому следует исключить все контакты работников с близкими. Либо где нет возможности (по разным причинам) перехода на удалённый режим, но при этом работники заняты деятельностью, необходимой для функционирования предприятия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждый третий из десяти работающих жителей России (29%) готов самоизолироваться на работе при предоставлении соответствующих условий, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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