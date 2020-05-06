Симферополь, , 10:32 — REGNUM Большинство крымчан, у которых за последние сутки выявили коронавирус, находятся в обсерваторе Алушты — 24 из 32 человек. Об этом 6 мая на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой инфекции заявил глава республики Сергей Аксёнов.

«32 заболевших. 24 человека из алуштинского обсерватора. Это старый очаг: шесть врачей, остальные — пациенты. Шесть человек из Ялты. В Симферополе одна женщина, вернувшаяся из Москвы в последние несколько дней. И в Красноперекопском районе, селе Почётное ещё один заболевший, он сейчас находится в Джанкойской больнице», — отметил Аксёнов.

По его словам, всего с момента выявления первой инфицированной женщины в алуштинской больнице, заразились коронавирусом свыше 30 человек. Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердился коронавирус у 32 граждан. В общей сложности зарегистрировано 160 случаев заражения SARS-CoV-2, при этом 40 граждан уже выписаны из больниц.

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