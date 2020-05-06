Майкоп, , 10:27 — REGNUM Магазины крупных торговых сетей в Адыгее в условиях пандемии коронавируса начали продавать медицинские маски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам совещания с членами правительства республики и руководителями муниципалитетов, состоявшегося накануне, 5 мая, в режиме видеоконференции.

В ходе обсуждения эпидситуации в Адыгее глава республики Мурат Кумпилов поручил проработать вопрос дополнительной профилактической меры, связанной с ношением медицинских масок в общественных местах, и максимально обеспечить их запас в аптечной и торговой сети.

«В настоящее время в аптеках на аптечной базе имеется 40 тыс. масок, планируется поставить еще около 100 тыс. масок. Также маски уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей», — приводятся в сообщении слова председателя правительства Адыгеи Александра Наролина.

Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса Кумпилов также поставил задачу увеличить количество проводимых в республике тестирований на наличие инфекции до тысячи в сутки. Особое внимание он поручил уделить обследованию медиков и сотрудников организаций, которые находятся в зоне риска.

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