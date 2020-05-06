Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве полиция начала проверку после публикации видеозаписи о задержании мужчины в районе Гольяново. Об этом 6 мая сообщает ТАСС.

Запись опубликовали в социальных сетях. На кадрах неизвестные в форме сотрудников полиции догоняют мужчину в парке и валят его на землю. При этом автомобиль возможных сотрудников полиции заехал на газон.

Агентство информирует, что в полиции изучают запись и устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве следователи предъявили обвинения участникам группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.