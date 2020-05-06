Красноярск, , 10:18 — REGNUM В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича (БСМП) в праздничные выходные провели две операции пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом 6 мая сообщает оперативный штаб региона по ситуации с коронавирусом.

Оба пациента были доставлены в БСМП из других больниц края, поскольку БСМП является одной из немногочисленных клиник России, в которых пациентам с коронавирусом могут проводить хирургические операции. Инфекционный корпус больницы изначально строился с операционной и был оснащён всем необходимым оборудованием.

Первого пациента привезли в тяжёлом состоянии с переломами конечностей и прооперировали под общей анестезией. На следующий день экстренное хирургическое вмешательство потребовалась женщине, доставленной по скорой с гинекологической патологией. Обе операции прошли успешно.

Во время проведения операций, каждая из которых длилась по несколько часов, хирурги и ассистирующий медицинский персонал работали в защитных костюмах и масках.

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