Москва, , 10:08 — REGNUM Лечение в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве проходят более 670 человек, сообщила главврач лечебного учреждения Светлана Краснова.

«На 6 мая в больнице 671 человек (в том числе 20 — в реанимации), из них: 254 человека с COVID/190 случаев подтверждено лабораторно», — написала Краснова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что за минувшие сутки в больницу поступили 32 человека, из них 13 с COVID-19. Были выписаны 44 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки 4 мая было выявлено 5714 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в столице России выявлено 80 115 случаев заражения.

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