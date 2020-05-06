Бангкок, , 10:08 — REGNUM Только один новый случай заражения коронавирусом выявлен за минувшие сути в Таиланде, причем это происходит второй раз подряд. Об этом 6 мая рассказал на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Сегодня, уже вторые сутки подряд, зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией», — заявил он.

Также Висануйотхин указал, что за этот же период один пациент скончался от пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом и уточнил, что скончавшийся был гражданином Австралии в возрасте 69 лет, являвшийся директором гостиницы в южной таиландской провинции Пханга.

Кроме этого пресс-секретарь рассказал, что теперь обще число инфицированных в стране коронавирусом составляет 2 989 человек при 55 скончавшихся и 2 761 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне пандемии коронавиурса в марте 2020 года спрос на товары промышленного производства в Германии упал на 15,6%, что является самым низким показателем с 1991 года.