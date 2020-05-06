Сана, 6 мая 2020, 10:11 — REGNUM Йеменские хуситы выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией на подконтрольных им территориях. Об этом 6 мая сообщает Al Jazeera.
По данным журналистов, гражданин Сомали, найденный мертвым в отеле столицы государства, городе Сана, как выяснилось позднее, умер от заболевания COVID-19.
Напомним, первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Йемене был зафиксирован 10 апреля, в настоящее время число выявленных зараженных в стране составляет 22 человека.
Четверо из них скончались от COVID-19.
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