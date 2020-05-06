Пермь, , 10:02 — REGNUM В Суксунском районе Пермского края вечером 5 мая произошло смертельное ДТП с участие фуры и легкового автомобиля. В аварии смертельные травмы получил девятилетний ребенок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным полиции, на трассе Пермь — Екатеринбург водитель грузовика не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-219 110 с полуприцепом. Девочка — пассажирка легковой машины — скончалась на месте происшествия. Вторая пассажирка (женщина 1978 года рождения) госпитализирована.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Известно, что водитель фуры — житель Челябинской области — ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.