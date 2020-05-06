Владивосток, , 10:13 — REGNUM Власти Приморья потребовали на время пандемии коронавируса закрыть пляжи, гостиницы и кафе на морском побережье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С момента введения режима повышенной готовности в Приморье, с 28 марта, 3700 человек и организаций привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Ежедневные патрулирования продолжаются.

«С 1 по 5 мая проверено более 3 тыс. объектов торговой деятельности, составлено 750 протоколов об административных правонарушениях. Службе судебных приставов необходимо проконтролировать исполнение решений судов. Деятельность злостных нарушителей в сфере торговли, автосервисов, салонов красоты будет приостановлена», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Он добавил, что необходимо провести разъяснительную работу, и, в случае несоблюдения требований по закрытию «морских» развлечений, нарушители откроются совсем не скоро.

«Несоблюдение требований повлечёт их закрытие на длительный период», — обозначил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом в Приморье в Находке ввели жёсткий карантин. Всего заражённых SARS-CoV-2 в крае — 684.