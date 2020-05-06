Омск, , 09:54 — REGNUM Перловка, макароны и немного печенья — всё что осталось у матери троих детей в Омске, потерявшей бизнес из-за коронавируса и ограничительных мер. Как сообщает портал БК55, в апреле она закрыла своё ИП, переставшее приносить доход.

После этого она обратилась в службу занятости, надеясь получить ежемесячные выплаты, но получила отказ.

«Я не вхожу в категории получателей этих 12 тысяч, могу рассчитывать только на минималку в 1700 руб., и детям по 3 тысячи тоже не положено. Единственную денежную выплату я получила в апреле — 5 тыс. руб. на ребенка до трех лет», — передаёт сайт слова женщины.

Тогда она обратилась к губернатору области Александру Буркову, после чего с ней связались работники социальной службы, которые привезли два ящика продуктов, на которые они прожили месяц. Однако продукты заканчиваются, а денег как не было, так и нет.

Между тем женщина ждёт появления четвёртого ребёнка — она находится на седьмом месяце беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областные власти заявляли, что каждый день ограничительных мер наносит удар по экономике. По словам губернатора, в апреле налоговые отчисления сократились на 37%.

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