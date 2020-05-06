Москва, , 09:52 — REGNUM Генеральная прокуратура России опровергла сообщения в социальных сетях о якобы искусственном происхождении коронавируса. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре прокомментировали видеоролики, авторы которых утверждают, что коронавирус — это генетически модифицированное биологическое оружие.

«В указанном материале содержится недостоверная общественно значимая информация», — говорится в сообщении. Эта информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), правительство России и другие официальные органы не подтверждают искусственного происхождения вируса.

Напомним, 30 апреля Генеральная прокуратура России опровергла сообщение о том, что коронавирус якобы изобретен в центре «Вектор». Доступ к соответствующей публикации был заблокирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти половина американцев считает, что коронавирус создан в лаборатории