Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве количество так называемых магазинов «у дома», то есть в шаговой доступности, после карантина по коронавирусу может увеличиться, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью «Интерфаксу» пояснил, что огромные торговые центры — не лучший формат для крупных городов.

По его мнению, небольшие магазины, кафе и сервисы бытовых услуг вблизи или на первых этажах жилых домов намного удобнее для ежедневного использования. Кроме того, торговые точки «у дома» помогут развитию малого бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают падать показатели бизнеса на карантине по коронавирусу.

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