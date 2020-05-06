Москва, 6 мая 2020, 09:50 — REGNUM В Москве количество так называемых магазинов «у дома», то есть в шаговой доступности, после карантина по коронавирусу может увеличиться, сообщается на сайте Стройкомплекса.
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Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью «Интерфаксу» пояснил, что огромные торговые центры — не лучший формат для крупных городов.
По его мнению, небольшие магазины, кафе и сервисы бытовых услуг вблизи или на первых этажах жилых домов намного удобнее для ежедневного использования. Кроме того, торговые точки «у дома» помогут развитию малого бизнеса.
Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжают падать показатели бизнеса на карантине по коронавирусу.
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