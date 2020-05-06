Киев, , 09:49 — REGNUM По состоянию на утро 6 мая на Украине зафиксировали 13 184 случая заражения коронавирусом, из них 487 — за минувшие сутки, сообщил 6 мая Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Вирус выявили, в частности, у 905 детей и 2551 медработника. Всего госпитализированы 3880 человек, среди которых 161 ребёнок и 439 медработников. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 169 человек.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медработников… В общем выздоровели 2097 пациентов», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от COVID-19 вылечился депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский и глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

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