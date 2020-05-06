Москва, , 09:46 — REGNUM На сегодняшний день превышения среднемноголетних показателей по внебольничной пневмонии не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится на «строгом контроле» ведомства.