Якутск, , 09:49 — REGNUM В Усть-Янском районе Якутии 5 мая выявлен первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. На данный момент устанавливаются десятки контактных лиц инфицированного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«Молодой парень служил в армии по контракту в другом регионе страны. Демобилизовавшись, 27 апреля он вернулся в Якутск, где получил предписание о соблюдении режима самоизоляции и сдал анализы на коронавирус. Не дожидаясь их результатов, 4 мая бывший солдат самолётом улетел в посёлок Депутатский, где 5 мая ему сказали, что тест оказался положительным», — рассказали в штабе.

Выяснилось, что в Якутске он жил в одном доме со своим другом, у которого также есть подозрение на заражение коронавирусом. Обоих поместили в инфекционный стационар в Депутатском.

Предполагается, что у первого заражённого может быть не менее 53 контактных лиц, в том числе тех, кто летел с ним одним рейсом.

В их числе жители Эвено-Бытантайского района, которые вышли из самолёта, летевшего в Депутатский, в Батагай-Алыта. Анализы пока сдали 22 человека, напрямую контактировавшие с инфицированным. Пробы будут отправлены в Якутск.

В Депутатском оборудован обсерватор на 10 мест с возможностью расширения до 40−50 койко-мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в рядах Вооруженных сил РФ на 2 мая выявлено 1177 случаев заражения коронавирусом.

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