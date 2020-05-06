Москва, , 09:45 — REGNUM В России больше всего женятся в Туве, где коэффициент брачности за первые три месяца 2020 года составил 6,7 на тысячу человек, свидетельствуют данные Росстата.

Меньше всего женятся в Мордовии, там коэффициент брачности составил 2,7 на тысячу человек. В среднем по России коэффициент составил за три месяца 4,3.

В Камчатском крае коэффициент брачности составил 6,6, Ямало-Ненецком АО и Магаданской области — 6,3, в Санкт-Петербурге — 6,2. Менее всего женятся в Мордовии, Калмыкии (2,8 соответственно), Чувашии (2,9), Адыгее и Ленинградской области (3).

Всего в России за первые три месяца поженились 156,7 тыс. человек, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три месяца в России развелись 142,1 тыс. человек, это на 2,5% меньше аналогичного периода 2019 года, передает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Исаев заявил, что длительный период самоизоляции, введённый в России из-за ситуации с распространением пандемии коронавирусной инфекции, может негативно отразиться на семейных отношениях и привести к росту количества разводов. Он уточнил, что в этот период всплывают негативные моменты, на которые раньше супруги не обращали внимание.

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