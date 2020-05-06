Саратов, , 09:47 — REGNUM В Саратовской области на 6 мая общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией достигло 835 случаев, за сутки — 98 новых зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 135 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего зараженных среди контактных лиц в Аткарском психоневрологическом интернате — 34 человека. В Краснокутском районе — 19, в Ртищевском и Энгельсском — по девять, в Балаковском и Вольском — по пять, в Марксовском и Хвалынском — по четыре человека, в Советском районе и в Саратове — по три случая, в Ершовском районе — два, в Дергачевском — один человек.

70 человек инфицированных выявили из числа контактных, 14 человек с внебольничной пневмонией, девять пациентов — из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки вирусной инфекции, пять человек были обследованы в плановом порядке.

По возрасту: три человека — дети до 14 лет, один — от 15 до 17 лет, 13 — от 18 до 29 лет, шесть случаев — от 30 до 39 лет, 23 пациента — от 40 до 49 лет, 25 — от 50 до 59 лет, 27 — старше 60 лет. Состояние пациентов стабильное, они изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 мая в Саратовской области подтвердились 78 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число выявленных инфицированных составило 737 человек.

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