Пермь, , 09:42 — REGNUM В Прикамье за сутки, по состоянию на утро 6 мая, из больниц выписано 12 пациентов, выздоровевших от COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На сегодняшний день общее количество выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось до 230.

В регионе подтверждено 648 случаев заражения коронавирусом. Лечение в больницах продолжают получать 224 пациента. Изолированы на дому из-за бессимптомного протекания заболевания 177 пациентов. Умерли 17 человек, зараженных коронавирусом.