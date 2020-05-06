Москва, , 09:42 — REGNUM В пунктах пропуска на границе РФ организован двойной контроль в виде проверки приезжающих с использованием спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении.

При этом в период с 31 декабря 2019 года по 5 мая 2020 года был досмотрен 5 266 871 человек. Всего же за указанный период на границах выявлено 590 человек с признаками инфекционных болезней.

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