Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярске бригады косарей приступили к массовому покосу прошлогодней сухой травы, что является одной из мер профилактики пожаров и угрозы клещей. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

После уборки сухой травы на газонах и в парках быстро вырастает свежая зелень, что препятствует палу и распространению огня.

Общая площадь всех красноярских газонов примерно равна 1,5 тысячам футбольных полей, некоторые из них косятся по два раза за сезон. С начала работ в апреле бригады успели обработать около 0,5 млн кв. метров городских территорий и 0,2 млн кв. метров на острове Татышев. Всего на этом участке городского хозяйства будут работать около 100 человек в 16 бригадах, вооружённые как ручными мотокосами, так и самоходными газонокосилками.

За очистку газонов, скверов и парков от сухой травы в Красноярске отвечают три муниципальных предприятия — МП «УЗС», МП «ДРСП Ленинского района» и МП «САТП» — которые для проведения сезонной работы привлекают дополнительных работников.

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