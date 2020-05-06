Амстердам, , 09:37 — REGNUM Муниципальные службы здравоохранения в Нидерландах ещё не готовы к проведению дополнительных обследований носителей и контактных лиц. 11 мая в Нидерландах возобновляют работу начальные школы и детские сады, однако муниципальные службы пока не в курсе, что от них ожидается в этих условиях. В службах жалуются на отсутствие национального плана по обследованию контактных лиц. К такому выводу пришла Нидерландская телерадиовещательная корпорация по итогам проведённого среди муниципальных служб опроса.

В большинстве муниципальных службах в настоящий момент ограничиваются пассивным обследованием контактных лиц. Лицам с выявленным заражением коронавирусом вручается письмо, которое они сами должны передать контактирующим с ним лицам, или ссылка на письмо на сайте Национального института здравоохранения и окружающей среды. В письме контактирующим с больным лицам предлагается пройти проверку на заражение.

Большинство муниципальных служб отказалось от активных обследований ввиду нехватки возможностей, в т.ч. сотрудников. Вместе с тем наличие таких возможностей поставлено властями страны жёстким условием для смягчения карантинных мер, в частности, для возобновления работы начальных школ и детских садов.

В свою очередь, министр здравоохранения Уго де Йонге заявил, что на следющей неделе минуципальные «несомненно» будут готовы к открытию школ и детсадов. По его словам, мнение о том, что службы ещё не знают, как увеличить возможности для проведения обследований, основано на недоразумении.