Алма-Ата, Казахстан, , 09:37 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана проведет проверку видеоролика, оператор которого заявил, что находится в сауне с судьей и прокурором, сообщили 6 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверку проведет и Алма-Атинский областной суд. На кадрах предположительно присутствуют прокурор Панфиловского района Алма-Атинской области и председатель суда Кербулакского района.

В Генеральной прокуратуре Казахстана попросили воздержаться от преждевременных выводов. Результаты проверки пообещали довести до общественности.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в сауне. Автор видео провел «экскурсию» для зрителей и заявил, что в сауне отдыхают судья и прокурор.