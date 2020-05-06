Якутск, , 09:35 — REGNUM Наличие в организме нового коронавируса показал тест у солдата, который демобилизовался из рядов армии и прибыл в арктический улус Якутии. Об этом 6 мая рассказал журналистам на брифинге председатель оперативного штаба, глава республики Айсен Николаев.

«К сожалению, впервые коронавирус появился в Усть-Янском районе. Это демобилизованный солдат, приехавший на родину. Он был один день, и сразу анализы показали коронавирус», — заявил глава Якутии.

Также он выразил надежду, что ввиду того, что инфицированный демобилизовавшийся военнослужащий был быстро выявлен в районе не появится широкий очаг новой инфекции.

Кроме этого, Николаев сообщил, что число заражённых в республике за сутки выросло на 17 случаев, 12 из которых — в Якутске.

Отметим, всего в республике на данный момент выявлено 348 случаев заражений новым коронавирусом при 46 выздоровевших.