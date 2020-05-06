Грозный, , 09:26 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что лиц, снимающих и выкладывающих в соцсетях видео, на которых задерживают граждан за нарушение режима самоизоляции, нужно наказывать. Он предложил, в частности, отправлять их на работу уборщиками в больницах, чтобы сами увидели, как тяжело приходится врачам, работающим с заразившимися коронавирусом. Перевод заявления Кадырова публикует «Кавказский узел».

«Если кто снимает на телефон, как задерживают того, кто нарушил самоизоляцию, <…> наказать их. <…> Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал. Из-за таких увеличивается число зараженных», — цитирует Кадырова издание.

Ранее глава Чечни опровергал применение силы к нарушителям режима самоизоляции. По словам Кадырова, в регионе за выполнением установленных ограничительных мер следят тысячи сотрудников полиции, и ни один из них не допустил грубого обращения с местными жителями.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед майскими праздниками в республике был усилен контроль за передвижениями граждан. Кадыров отметил, что игры детей на улицах и передвижение жителей — прямой путь к распространению коронавирусной инфекции, что не устраивает власти региона.

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Кадыров поручил усилить контроль за передвижением граждан