Тюмень, , 09:22 — REGNUM В Тюменской области на двух нефтяных месторождениях в Уватском районе новым коронавирусом заразились 53 работника. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо.

Отныне вахтовики в Тюменской области, прежде чем приступить к работе, проведут определённое время в обсерваторе и пройдут всеобъемлющее тестирование на наличие коронавируса.

Напомним, за весь период пандемии к утру 6 мая в Тюменской области зафиксировано 589 случаев заражения SARS-CoV-2. 215 человек выздоровели, четыре человека скончались.

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