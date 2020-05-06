Киев, 6 мая 2020, 09:23 — REGNUM Украинский боксёр Александр Усик заявил, что дружит с людьми, а не с их национальностью. Слова спортсмена прозвучали в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», опубликованном 5 мая на YouTube-канале «Корсунская пустынь»
Он добавил, что если порезать палец любому человеку, то всем будет больно и у всех потечёт кровь.
Спортсмен подчеркнул, что не прекратит поддерживать отношения со своими друзьями, живущими в Москве, из-за того, что какие-то политики «делят портфели», и никакая критика не заставит его действовать иначе.
Напомним, боксёр регулярно подвергается нападкам со стороны украинских националистов. Ранее один из участников гражданской войны в Донбассе сравнил Усика с обезьяной, на что тот ответил стихами.
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