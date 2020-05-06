Киев, , 09:23 — REGNUM Украинский боксёр Александр Усик заявил, что дружит с людьми, а не с их национальностью. Слова спортсмена прозвучали в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», опубликованном 5 мая на YouTube-канале «Корсунская пустынь»

«Если я дружу с человеком из Москвы, из Челябинска, из Лондона или Львова — в первую очередь я общаюсь с человеком, и мне не важно, какой он национальности или в каком он городе живёт», — рассказал боксёр.

Он добавил, что если порезать палец любому человеку, то всем будет больно и у всех потечёт кровь.

«Я общаюсь с человеком, я не общаюсь с его национальностью. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я так же к нему отношусь», — отметил Усик.

Спортсмен подчеркнул, что не прекратит поддерживать отношения со своими друзьями, живущими в Москве, из-за того, что какие-то политики «делят портфели», и никакая критика не заставит его действовать иначе.

«Мне без разницы, что меня хейтят или обзывают. У меня есть своё сформировавшееся мнение… Я никому ничего не должен. Я ни у кого ничего не ворую, я честно зарабатываю своим трудом. Почему я должен слушать мнение того, кто меня осуждает или пытается навязать свою мысль?» — задался вопросом Александр Усик.

Напомним, боксёр регулярно подвергается нападкам со стороны украинских националистов. Ранее один из участников гражданской войны в Донбассе сравнил Усика с обезьяной, на что тот ответил стихами.

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