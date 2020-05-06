Москва, , 09:20 — REGNUM Ухудшение качества средств для мытья посуды установило во время повторной проверки АНО «Российская система качества» (Роскачество). Об этом 6 мая сообщается на сайте организации.

Эксперты Роскачества провели проверку моющих средств по 18 показателям безопасности и качества, сравнив эти результаты исследования с прошлогодними.

«В результате баллы всех переисследованных средств для мытья посуды в рейтинге Роскачества понизились», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что по итогам проверки два моющих средства были лишены права претендовать на Знак качества России и ещё у одного было приостановлено право его (Знака) использования.

Кроме того, уточняется, что в ходе новых исследований были протестированы семь марок моющих средств: «Золушка», «Пемолюкс», AOS, Fairy, Frosсh, Sorti и Synergeti, все российского производства, за исключением немецкой марки Frosсh.

При этом сообщается, что если в прошлый раз в лучшую десятеку моющих средств вошли Amway, AOS, BioMio, BON SAI, Ecover Zero, Faberlic, Fairy, SARMA, SODASAN и Synergetic, то теперь AOS и Synergetic в неё не вошли, а ранее лидировавшее в этом списке Fairy — снизило свои позиции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 мая стало известно, что постановление, согласно которому Роспотребнадзор получает полномочия устанавливать требования к организации питания, а также к качеству продуктов, подписал глава правительства России Михаил Мишустин.