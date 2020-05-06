Тбилиси, , 09:18 — REGNUM Треть случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии, приходится на города региона Квемо Картли. Об этом 5 мая рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство Black Sea Press.

«Сегодня мы уделяем особое внимание региону Квемо Картли <…> Высокая заболеваемость в Болниси — выявлено 117 случаев, коронавирус диагностировали 48 жителям Тетрицкаро, а в Марнеули — 33», — сказал Гамкрелидзе.

Всего на этот регион, по данным на 5 мая, приходится 198 выявленных случаев заражения коронавирусом из 604 по всей стране. Гамкрелидзе сообщил, что там будет наращиваться интенсивность работы медиков, которые обследуют местное население для выявления случаев заражения на ранних этапах.

Стоит отметить, что Марнеули и Болниси — стали двумя первыми городами в Грузии, в которых ввели строгий карантин. Там выявили первый случай внутренней передачи коронавируса. После этого города оцепили и начали массовое обследование жителей на заражение коронавирусной инфекцией.

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