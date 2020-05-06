Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве начинается поэтапное отключение отопления во всех зданиях. Об этом заявил заместитель мэра Пётр Бирюков, сообщается на сайте градоначальника.

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Сначала будут отключены промышленные и административные объекты, потом жилые дома и в последнюю очередь школы, детсады и медучреждения.

Бирюков уточнил, в связи с теплой погодой отключение отопления начнётся с 7 мая и продлится три дня — до 10 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, профилактические работы на теплосетях медучреждений в Москве планируется провести без отключения горячей воды.

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