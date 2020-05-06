Ставрополь, , 09:03 — REGNUM Очаг заражения коронавирусом зафиксирован в психоневрологическом интернате с круглосуточным проживанием инвалидов в Новоселицком районе Ставропольского края. Инфекция выявлена у 22 сотрудников и постояльцев учреждения, двенадцать человек госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 6 мая в управлении по информполитике правительства региона.

Отмечается, что с 17 апреля во всех соцучреждениях Ставрополья были приняты карантинные меры. Однако заражения одной из сотрудниц интерната в Новоселицком районе избежать не удалось, а впоследствии диагноз подтвердился еще у 21 человека. После этого в учреждении был объявлен карантин.

В настоящее время все проживающие в интернате изолированы и находятся под постоянным наблюдением врачей. Девять инвалидов и три сотрудника учреждения по показаниям докторов госпитализированы в лечебные учреждения.

«Мы всячески поддерживаем тех, кто сейчас живет в интернате. Для всех закупаются необходимые лекарства, организовано питание для сотрудников, обустроены места отдыха, решен вопрос о материальной поддержке сотрудников, которые стойко продолжают исполнять свои обязанности», — приводятся в сообщении слова министра труда и соцзащиты населения края Ивана Ульянченко.

В управлении добавили, что после данного случая заражения коронавирусом все соцучреждения Ставрополья, в которых суммарно проживает почти 4,5 тыс. инвалидов и людей пожилого возраста, переводятся на режим полной изоляции.

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