Токио, , 08:56 — REGNUM Решение об изменении базовых рекомендаций для обращения местных жителей за медпомощью при подозрении на инфицирование коронавирусом приняли японские власти. Об этом 6 мая сообщает Общественное телевидение Японии.

По информации источника, будет пересмотрен пункт рекомендаций, в котором жителям страны предлагается обратиться к медикам, когда температура тела более 37,5 °С держится у них более 4 дней.

Также уточняется, что данный подход, несмотря на последовательную поддержку его со стороны здравоохранительного ведомства Японии, стал предметом серьезной критики со стороны общества.

При этом указывается, что в новых рекомендациях обращение к врачу будет акцентироваться на затруднении дыхания, жаре и серьёзной слабости, а для пожилых людей — на кашле или высокой температуре.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ни одного нового инфицированного коронавирусом не было зафиксировано за последние 20 дней на территории Вьетнама.