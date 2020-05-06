Бердск, Новосибирская область, , 08:55 — REGNUM Дежурный администрации Бердска проверил, как на предприятиях транспортного и потребительского рынка города соблюдается масочный режим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что в ходе проверки накануне, 5 мая, выяснилось, что на остановочной платформе железнодорожного вокзала и в вагонах электропоезда индивидуальные средства защиты используют менее 10% пассажиров. При этом в кассах и залах ожидания есть объявления о необходимости соблюдения масочного режима.

На автобусных остановках города масками также пользуются лишь единицы граждан.

«В целом в городском транспорте масочный режим соблюдают порядка 10−15% пассажиров, — отметили в администрации Бердска. — В магазине «Колорлон» продавцы обеспечены масками на 100%, и лишь 30% покупателей используют маски».