Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Грузии приблизилась к пику, и заболеваемость COVID-19 в стране будет постепенно увеличиваться. Такой прогноз 5 мая озвучил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире телеканала «Палитраньюс».

"Я предполагаю, что мы приблизились к пику, и примерно 3 недели будет увеличение, но не крутое увеличение. Это будет примерно в том же темпе, что и в последние две недели», — сказал Церцвадзе.

Он добавил, что ожидает ежедневный прирост зараженных коронавирусом около 20−30 человек. При сохранении этого темпа система здравоохранения не будет перегружена заболевшими COVID-19.

Стоит отметить, что на вечер 5 мая в Грузии было выявлено 604 случая заражения коронавирусом. В этот день было зафиксировано 11 новых инфицированных SARS-CoV-2 и выписано 17 пациентов, болевших COVID-19.

Напомним, ранее директор Республиканской больницы Тбилиси Леван Гоподзе, заявил, что с коронавирусом в Грузии получится справиться к 26 мая.

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