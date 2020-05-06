Москва, 6 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Москве открылся онлайн-музей, где представлены переданные горожанами из личных архивов предметы времен Великой Отечественной войны, сообщается на портале градоначальника.
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В онлайн-музее «Москва — с заботой об истории» представлены почти 7,5 тыс. экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны — это документы, письма, вещи участников войны.
Также посетители онлайн-музея смогут посмотреть хронику военных лет, изучить схемы сражений и интерактивные карты. Экспозиция предметов времён войны размещена на сайте vov.mos.ru.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Музей Победы на Поклонной горе к 75-летию победы в Великой Отечественной войне подготовил праздничную онлайн-программу.
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