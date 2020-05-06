Ставрополь, , 08:54 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с коронавирусом нового типа на Ставрополье по состоянию на утро 6 мая достигло 20. За минувшие сутки скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

К настоящему времени на Ставрополье зафиксировано 864 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 40 из них — за последние сутки. В тяжелом состоянии в крае находятся 18 COVID-положительных пациентов, 64 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели за весь период 200 человек.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в регионе выявлено в Ставрополе (146), Кочубеевском районе (109) и городе Пятигорске (82).

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