Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге, скорее всего, ужесточат ограничения по коронавирусу, заявил глава горздрава Денис Демидов.

Как передаёт портал «Е1», чиновник уточнил: это лишь его личное мнение, а окончательное решение по данному вопросу примет оперштаб.

«Мое личное мнение — ужесточение мер по самоизоляции. Это бережет систему здравоохранения», — сказал руководитель.

Демидов добавил, что в городе зафиксирован плавный прирост по числу заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Демидов анонсировал переход на массовое тестирование на коронавирус в ближайшем будущем. Но сначала надо решить вопрос с лечением заражённых на дому.

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