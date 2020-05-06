Екатеринбург, 6 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге, скорее всего, ужесточат ограничения по коронавирусу, заявил глава горздрава Денис Демидов.
Как передаёт портал «Е1», чиновник уточнил: это лишь его личное мнение, а окончательное решение по данному вопросу примет оперштаб.
«Мое личное мнение — ужесточение мер по самоизоляции. Это бережет систему здравоохранения», — сказал руководитель.
Демидов добавил, что в городе зафиксирован плавный прирост по числу заразившихся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Демидов анонсировал переход на массовое тестирование на коронавирус в ближайшем будущем. Но сначала надо решить вопрос с лечением заражённых на дому.
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