Барнаул, , 08:45 — REGNUM Из-за карантинных мероприятий, введённых в Алтайском крае из-за мировой эпидемии коронавируса, раздавать георгиевские ленты в преддверии 75-летия Великой Победы на улицах никто не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Там же отметили, что алтайские волонтеры Победы и волонтеры #МыВместе нашли другой способ. Они привозят георгиевские ленты пожилым и маломобильным людям вместе с продуктами и лекарствами. Символ Победы можно будет бесплатно взять в некоторых аптеках, продуктовых магазинах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в боях за Родину погибли почти 170 тыс. воинов с Алтая. Почти 250 его жителей удостоились на фронте звания Героя Советского Союза, около ста из них пали смертью храбрых.

По состоянию на 6 мая в Алтайском крае выявлено 588 заразившихся SARS-CoV-2.

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