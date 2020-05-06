Москва, , 08:44 — REGNUM Эпидемия коронавируса развивается в России по отдельному, третьему сценарию, который не схож с развитием этой инфекции в Италии и Китае, считает академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

«Он (третий сценарий) связан с тем, что у нас громадная территория, многонациональная страна, что разные обычаи, разная плотность населения и разный уровень медицины», — сказал он в интервью НСН.

Когда в Москве заболеваемость COVID-19 достигла пика, то в Сибири регистрируются единичные случаи смерти, а у местного населения отсутствует чувство опасности, уточнил Ершов.

«Здесь (в Москве) крайняя степень контроля, которая сработала. А заболеваемость растет, пандемия у нас не кончилась», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 мая в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Почти 20 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели, 1451 человек — скончался.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ранняя диагностика позволяет контролировать течение заболевания COVID-19 и не допускать развития тяжёлых состояний.

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