Пекин, , 08:43 — REGNUM Более 4,6 млн туристов посетили Пекин за прошедшие пятидневные майские праздники, сообщает 6 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинском муниципальном бюро культуры и туризма, выручка от туризма за указанный период составила 4,18 млрд юаней (около $590 млн). В обще сложности 126 ключевых туристических достопримечательностей города и 226 гостиниц звездного рейтинга возобновили работу во время праздничных дней.

Это стало своего рода побуждением туристической сферы города после коронавирусной «спячки», длившейся первый квартал года в связи с эпидемией COVID-19. Всего в Китае было зафиксировано на майские праздники 115 млн внутренних туристов, а выручка от внутреннего туризма превысила 47 млрд юаней.

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