Горно-Алтайск, , 08:43 — REGNUM В Республике Алтай стартовала акция «Георгиевская ленточка». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в связи с угрозой распространения коронавируса в этом году она проходит в новом формате.

Так, волонтёры оставили в магазинах коробки с лентами и информационными буклетами. Взять их может каждый желающий. Он также может принять участие в акции #ГеоргиевскаяЛенточка онлайн. Для этого желающие должны сделать селфи с лентой, разместить фото в соцсетях с соответствующими хештегами и отметить друзей.

«Если дома у вас нет георгиевской ленты, её можно сделать своими руками и принять участие в конкурсе», — добавили в пресс-службе.

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