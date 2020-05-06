Учалы, , 08:43 — REGNUM Мужчину привлекли к ответственности за размещение в социальной сети экстремистского материала в Башкирии. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, 36-летний житель Учалинского района опубликовал видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В этом видеоматериале содержались призывы к разжиганию религиозной вражды.

Отмечается, что в 2011 году Нефтеюганский городской суд ХМАО признал этот материал экстремистским.

В результате местного жителя оштрафовали за по ст. 20.29 КоАП РФ. Видеоматериал удален из социальной сети.

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