Ханой, , 08:40 — REGNUM Ни одного нового инфицированного коронавирусом на зафиксировано за последние 20 дней на территории Вьетнама. Об этом 6 мая сообщает минздрав страны в информационном бюллетене.

«По состоянию на 06:00 (02:00 мск) 6 мая общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией во Вьетнаме за все время сохранилось на прежнем уровне — 271», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что 232 человека из этого числа выздоровело и ещё 39 проходит лечение в центральных и провинциальных больницах.

При этом в докладе национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением COVID-2019 указывается, что за прошедшие две недели в стране было выявлено три завозных случая заражения — у двух вернувшихся из Японии школьников и у эксперта из Британии, прибывшего во Вьетнам в командировку.

Отметим, ввиду того, что борьба с новым заболеванием в стране дала успешные результаты, с 23 апреля во Вьетнаме идет ослабление режима социальной изоляции, а также постепенно снижаются остальные ограничения.