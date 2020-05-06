Париж, , 08:39 — REGNUM Согласно опросу Elabe, опубликованному в среду, 6 мая, 67% жителей Франции обеспокоены перспективой выхода из изоляции, который должен постепенно осуществиться на всей территории страны, начиная с 11 мая, передает BFM TV.

По данным исследования, 48% опрошенных говорят, что они «весьма обеспокоены», а 19% — «очень обеспокоены». Это на четыре пункта больше, чем на предыдущей неделе.

Приближаясь к 11 мая, 70% респондентов в возрасте 65 лет и старше обеспокоены окончанием режима изоляции, что на 13 пунктов больше, чем в прошлую среду.

Кроме того, обеспокоенность по поводу распространения коронавируса также остается особенно высокой. Фактически 80% жителей всё ещё выражают свою обеспокоенность относительно эпидемии. Среди них 29% говорят, что они «очень обеспокоены», а 51% «обеспокоены».

При этом 40% респондентов говорят, что доверяют правительству Франции в управлении и борьбе с кризисом, вызванным COVID-19.

Подавляющее большинство опрошенных жителей считают, что невозможно навязывать барьерные жесты и меры социального дистанцирования: 91% считают, что это невозможно сделать в детских садах, 85% — в общественном транспорте и 81% — в школах.

Опрос также показал, что 75% родителей учащихся обеспокоены перспективой отправки своих детей в школу или в ясли. Поэтому 59% родителей школьников планируют не отправлять своих детей в школу после 11 мая.

Исследование проводилось онлайн среди населения Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли объявила, что призывные пункты откроются на следующей неделе.

Подробнее в материале: Франция вновь открывает призывные пункты