Омск, , 08:33 — REGNUM В минздраве Омской области ИА REGNUM прокомментировали увольнение главврача омской городской больницы №1 Георгия Соболева. В этом медучреждении ранее было выявлено заражение коронавирусом сразу у 16 медиков.

«Главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает свой пост. Потому что он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемической безопасности», — подчеркнула министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что в горбольнице №1 имени Кабанова в Омске заразились коронавирусом медики. SARS-CoV-2 выявили у 16 сотрудников медучреждения, в том числе у четырёх врачей.

Читайте также: Главврач омской больницы уволился из-за вспышки коронавируса

В интернет попали фотографии, на которых видно большое скопление людей у крыльца больницы №1. По сообщениям омских СМИ, десятки сотрудников медучреждения столпились без масок и других защитных средств, чтобы пройти тестирование на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области рассказали о самочувствии заразившихся SARS-CoV-2 медиков