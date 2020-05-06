Ярославль, 6 мая 2020, 08:29 — REGNUM Ярославские больницы, принимающие больных с COVID-19 и подозрением на него, не укомплектованы персоналом. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин. Врачи и медсестры работают с перегрузками.
При этом, по словам Гулина, средствами защиты медики обеспечены в полном объеме. Как ранее сообщало ИА REGNUM, областной госпиталь ветеранов, перепрофилированный для лечения COVID-19, разместил объявление о наборе персонала. Ярославская ЦРБ сообщила о том, что в сменах работают два врача на 60 больных при нормативе один врач на шесть коек.
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