Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве Музей Победы на Поклонной горе к 75-леитию победы в Великой Отечественной войне подготовил праздничную онлайн-программу, сообщается на портале мэра столицы.

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9 мая виртуальные посетители музея смогут посетить 15 видеоэкскурсий с гидом по залам музея и посмотреть документальные фильмы о героях Великой Отечественной войны.

Также в День Победы откроется новая экспозиция «Подвиг народа», где можно будет увидеть трехмерные панорамы, максимально приближеные к событиям войны. Например, студию диктора Юрия Левитана.

Как сообщало ИА REGNUM, все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова.

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