Москва, , 08:27 — REGNUM «Желтый» уровень опасности погоды объявлен на территории Москвы и Подмосковья 6 мая, в среду. Это следует из обнародованных 6 мая данных прогностической карты Гидрометцентра России.

Согласно этим данным, в Москве объявлена угроза дождей с грозами с 11:00 6 мая по 11:00 8 мая и опасность порывистого ветра с 9:00 6 мая по 9:00 8 мая.

В Подмосковье угроза ветра и грозы будет действовать в тот же период, что и в столице, а угроза дождя до 11:00 7 мая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в столице России и Московской области в течение следующих трех дней составит около +20 °С с дождями, а по ночам будет больше +10 °С.