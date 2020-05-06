Москва, , 08:27 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться 24 августа. Такой прогноз дают представители Сингапурского университета технологий и дизайна (SUPD).

В материалах SUPD говорится, что учёные корректируют прогноз в любую сторону, исходя из текущей обстановки по заболеванию и принимаемых в стране мер. Для России в новом прогнозе учтён суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом, который в последние три дня превышал 10 тыс.

Ранее в SUPD предполагали, что в России эпидемия сойдёт на нет 17 августа. Первые прогнозы были ещё более оптимистичны.

Всего эксперты изучают данные по 131 государству. Они используют математическую модель распространения инфекции и предупреждают, что к прогнозу стоит относиться с осторожностью.

Читайте также: Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания пандемии в России